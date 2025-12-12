Liga, continua la sfida tra Real Madrid e Barcellona ma non solo in campo! Ecco il dato sulle due squadre

Liga, la sfida tra Real Madrid e Barcellona non finisce mai! Battaglia tra le due squadre a colpi di valutazioni

L’eterna sfida tra Real Madrid e Barcellona si sposta dal campo alle scrivanie virtuali di Transfermarkt. L’ultimo aggiornamento dei valori di mercato della Liga spagnola conferma un dominio pressoché totale delle due superpotenze, che cannibalizzano la classifica dei calciatori più preziosi del campionato. La notizia più eclatante riguarda la vetta, dove ora siedono due re, uno per parte, con una valutazione monstre di 200 milioni di euro ciascuno: si tratta del “galactico” Kylian Mbappé e del prodigio blaugrana Lamine Yamal. Se per il giovanissimo spagnolo la cifra è una conferma, per l’asso francese rappresenta un balzo in avanti di 20 milioni rispetto alla precedente rilevazione.



Scorrendo la top 10, l’egemonia del Clásico è quasi imbarazzante. Su dieci posizioni, nove sono occupate da tesserati di Real o Barça. Esiste un solo “intruso” capace di spezzare questo duopolio: è Julián Álvarez dell’Atletico Madrid, che si piazza al settimo posto con una valutazione tonda di 100 milioni di euro. Il resto della graduatoria d’élite vede, alle spalle dei due leader, Jude Bellingham (terzo, sceso a 160 milioni), seguito da Vinicius Junior (stabile a 150) e Pedri (140). Federico Valverde (120 milioni) precede l’argentino dell’Atletico, mentre chiudono la top ten l’astro nascente Arda Güler (balzato a 90 milioni) e la coppia del Barcellona formata dal giovanissimo difensore Pau Cubarsí e da Raphinha, entrambi stimati 80 milioni.



L’aggiornamento ha portato scossoni significativi in termini di variazioni. Tra i giocatori più rivalutati spicca proprio il talento turco Arda Güler del Real Madrid, protagonista di un’ascesa verticale con un incredibile +30 milioni. Molto bene anche i giovani della “cantera” del Barcellona, come Fermín López che guadagna 10 milioni.

Il capitolo svalutazioni, invece, colpisce duramente Madrid e Bilbao. In casa Real, oltre al calo di Bellingham (-20) e Valverde (-10), si registra il crollo verticale di Rodrygo, che perde 20 milioni di valore scivolando a quota 60. Brusca frenata anche per i gioielli dell’Athletic Bilbao: Oihan Sancet perde 20 milioni, e persino la stella Nico Williams vede il suo cartellino svalutarsi di 10 milioni, assestandosi a 60.

