Liga, Tebas: «Messi via? Mi manca, ma abbiamo Vinicius...»

Javier Tebas, presidente della Liga, ha parlato dell’addio dei tanti big, tra cui Messi e Sergio Ramos, al campionato spagnolo. Le parole riportato da AS.

«Messi se n’è andato, ma abbiamo Vinicius. Il torneo e avrà l’opportunità di crescere con molti giovani. Non mi mancano solo Messi e Sergio Ramos, ma anche Cristiano Ronaldo. Nessuno però è essenziale, io penso solo a lavorare per far crescere la Liga».