5^ giornata di Ligue 1 2018/2019, due anticipi del venerdì: il PSG si impone 4-0 sul Saint-Etienne, il Nizza di Vieira supera 2-1 il Rennes

Terminata la sosta delle nazionali, torna la Ligue 1: in programma nel weekend la quinta giornata di campionato, oggi due anticipi di livello. Turno iniziato alle ore 19.00 in Costa Azzurra: di fronte il Nizza di Vieira e il Rennes guidato da Lamouchi. Privi di Mario Balotelli, i padroni di casa hanno ottenuto la vittoria in rimonta: dopo l’autorete di Sarr (58’), reti decisive di Saint-Maximin e Lees Melou.

Alle 20.45 di scena il Paris Saint Germain di Tuchel, che ha ospitato il Saint-Etienne guidato da Gasset. Senza Gigi Buffon, alla terza panchina di fila, i campioni in carica si sono imposti 4-0: vantaggio firmato da Draxler al 22’ su assist di Verratti, con il poker completato nella ripresa grazie alle reti di Cavani,D i Maria e il baby Diaby.