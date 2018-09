Balotelli sovrappeso? La risposta su Instagram: «Forse dite cazz***» – FOTO

Balotelli nervoso: l’attaccante azzurro replica su Instagram ad una vignetta satirica che prende di mira la sua condizione fisica dopo le critiche ricevute pubblicamente da Boniek

Le critiche, si sa, fanno male. Specie per un calciatore quelle relative alla forma fisica. Ne sono arrivate diverse negli ultimi giorni a Mario Balotelli: l’attaccante azzurro, dopo la scialba prestazione messa in campo contro la Polonia nel debutto di Nations League, è stato obiettivamente bersagliato da più parti. Prima dall’ex commissario tecnico della Nazionale Arrigo Sacchi («Nel calcio serve più la testa che la tecnica»), quindi ieri, un po’ a sorpresa, anche dall’ex attaccante di Juventus e Roma Zbigniew Boniek – attualmente alla guida proprio della federazione polacca – che aveva accusato Balotelli, senza mezzi termini, di essere un bel po’ in sovrappeso e decisamente lontano dalla condizione fisica migliore. Parole che, come ovvio che fosse, hanno suscitato la polemica, ma pure l’ironia della rete.

Tra i tanti a scherzare sulla vicenda anche il vignettista Michelangelo Manente, che ha voluto caricaturare Balotelli con tanto di battuta in tema (non molto originale a dire il vero): «Uhm… Forse ultimamente mi sono mangiato troppi gol». L’illustrazione palesemente satirica e con alcun intento offensivo, postata sull’account Instagram dell’autore, deve aver però trovato male Balotelli, che ha immediatamente risposto per le rime fra i commenti: «Forse ultimamente state dicendo troppe cazzate». Insomma, Super Mario – che ieri non è sceso in campo per infortunio contro il Portogallo – non pare averla presa per nulla bene ma, battute a parte, sembra altrettanto evidente come il problema della Nazionale non sia soltanto lui…