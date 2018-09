Sacchi lo critica, Balotelli risponde su Instagram: «Io sono forte, e voi?» – FOTO

Sacchi vs. Balotelli: l’ex c. t. critica pubblicamente l’attaccante dopo la scialba prestazione con la Polonia, dal ritiro dell’Italia Super Mario risponde direttamente su Instagram così…

Le critiche successive alla prestazione dell’altro giorno contro la Polonia non devono essere andate molto giù a Mario Balotelli, restio – come ben noto – a prendere parte a quasi ogni genere di dibattito sul suo conto. L’attaccante del Nizza, uscito infortunato dal match di Nations League contro i polacchi, è rimasto in raduno con la Nazionale per curarsi: difficilmente scenderà in campo contro il Portogallo domani, ma dal ritiro azzurro prova comunque a far sentire, in qualche modo, la propria voce. Lo ha fatto stamane – per esempio – con un messaggio nemmeno troppo velato tramite il proprio account ufficiale su Instagram: una foto dell’attore Denzel Washington con la scritta «Non rovinare un bel giorno pensando ad un brutto ieri: lascia perdere» e tanto di didascalia, scritta in prima persona «Buona mattinata: io sono forte… e voi?».

Una risposta indiretta alle tante critiche di questi giorni – come già detto – ma soprattutto ad una evidentemente: quella dell’ex commissario tecnico Arrigo Sacchi che ieri, parlando proprio dell’attaccante, aveva sentenziato senza metti termini «Balotelli? La testa conta più dei piedi», come a voler sottolineare, ancora una volta – laddove ce ne fosse bisogno – che il problema più grande di Super Mario non è tanto nelle capacità di gioco o nel talento, quanto nel saper gestire psicologicamente sé stesso. Balotelli pare dunque voler confermare di nuovo pubblicamente di sentirsi forte sia di fisico che di testa: il dibattito del resto è sempre lo stesso da anni ormai…