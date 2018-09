Sacchi difende Mancini: «Mancano idee, come ct puoi fare poco»

L’ex allenatore, Arrigo Sacchi, ha commentato la deludente prestazione dell’Italia contro la Polonia nella prima gara di Nations League

Ieri l’Italia ha esordito nella Uefa Nations League, pareggiando 1-1 contro la Polonia. Per molti è stato come un déjà vu che ci ha riportati a quella maledetta sera di novembre, quando l’Italia ha dovuto dire addio al Mondiale in Russia, perdendo il play off contro la Svezia. Si è parlato di rinascita, di rinnovamento, ma ieri sera tutto questo non è avvenuto. Anche l’ex commissario tecnico della Nazionale, Arrigo Sacchi, ha commentato la prestazione degli Azzurri ai microfoni di Radio Deejay, affermando di aver visto una squadra senza idee e giocatori senza professionalità.

«Al nostro calcio –ha proseguito l’ex allenatore- manca l’orgoglio: oggi fare il ct della nazionale è ancora più difficile». Inoltre, Sacchi ha dichiarato, volendo spezzare una lancia a favore dell’allenatore della Nazionale, Roberto Mancini: «Per tutte queste ragioni come commissario tecnico puoi scegliere poco».