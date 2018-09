Infortunio Balotelli: l’attaccante del Nizza è uscito zoppicando vistosamente durante il secondo tempo di Italia-Polonia

Brutta tegola per Roberto Mancini. La punta di diamante del suo tridente, Mario Balotelli, è uscito zoppicando dal terreno di gioco del Dall’Ara a seguito di un brutto pestone ricevuto da un giocatore polacco. Durante la sostituzione il giocatore ha provato ad abbozzare una leggera corsa senza riuscirci. Nei prossimi giorni verranno fatti degli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio e stabilirne eventuali tempistiche di recupero. Mancini spera, ovviamente, di averlo a disposizione per la sfida di martedì al Portogallo. Al suo posto Belotti.