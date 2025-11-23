Ligue 1, torna Pogba non il Monaco! L’ex centrocampista della Juventus torna in campo dopo 26 mesi contro il Rennes, ma non basta ad evitare la sconfitta

Ligue 1
Ligue 1, torna Pogba non il Monaco! L’ex Juve torna in campo dopo 26 mesi contro il Rennes, ma non basta ad evitare la sconfitta
Torna Pogba, non il Monaco. Il club del principato è stato battuto 4-1 sul campo del Rennes, in quella che è la seconda sconfitta consecutiva della squadra di Pocognoli.
Una partita a due facce quella della 13ª giornata di Ligue 1, con il Monaco volenteroso nel primo tempo che, nonostante un leggero dominio, chiude in svantaggio la prima frazione con la rete di Boudal, che manda avanti al riposo i padroni di casa.
Nella ripresa, è però schiacciante il dominio dei rossoneri: Camara raddoppia subito in avvio, dando il via alla goleada del Rennes, anche grazie all’espulsione di Zakaria (altro ex Juve), che al 66’ lascia in dieci i monegaschi. A segno anche Embolo per il Rennes al 73’, poi 4-0 targato Blas su rigore all’83’.
Al minuto 85’, poi, l’episodio che segna il grande ritorno di Pogba, subentrato a Coulibaly e tornato in campo dopo 26 mesi dall’ultima volta (798 giorni da quel 3 settembre 2023), nel finale del match in cui il Monaco ha poi trovato il 4-1 con Bierreth, che non serve però ad evitare la seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro il Lens.
IL PUNTO SUL CAMPIONATO
Il Monaco resta in corsa per la zona Europa nonostante il 9° posto, con il Rennes quinto a 21 punti, ma con un solo punto in più. Scappa in vetta il PSG, che nonostante gli assenti mantiene il +2 sul Marsiglia grazie al 3-0 al Le Havre targato Lee, Neves e Barcola.
Nel primo pomeriggio, invece, in un match chiuso dieci contro dieci per i rossi di Barco e Guilavogui, passa il Lens contro lo Strasburgo, 1-0 grazie a Ganiou. Padroni di casa terzi con 28 punti e a +6 proprio sugli avversari, subito dietro in classifica.
