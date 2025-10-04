Lilla PSG, emergenza per Luis Enrique: sei titolari indisponibili e attacco da reinventare

Trasferta insidiosa per il PSG: Luis Enrique senza sei uomini chiave, reparto offensivo da reinventare completamente

Il Paris Saint-Germain si prepara a una trasferta complicata in Ligue 1. Domenica sera, allo Stade Pierre-Mauroy, i campioni di Francia affronteranno il Lilla in una sfida che si preannuncia più equilibrata del previsto. L’allenatore Luis Enrique, ex tecnico del Barcellona e della Nazionale spagnola, dovrà infatti fare i conti con un’emergenza senza precedenti: ben sei titolari non saranno a disposizione, costringendolo a ridisegnare completamente l’assetto offensivo.

Le assenze pesano come macigni. In difesa mancherà Marquinhos, capitano e leader brasiliano, punto di riferimento della retroguardia parigina. A centrocampo non ci sarà Fabián Ruiz, regista spagnolo dalla grande visione di gioco, mentre il giovane talento portoghese Joao Neves è stato fermato per precauzione dopo un problema muscolare. Out anche Désiré Doué, classe 2005, che rappresenta una delle promesse più interessanti del calcio francese. In attacco, Luis Enrique dovrà rinunciare a due pedine fondamentali: Ousmane Dembélé, esterno ex Barcellona noto per la sua velocità e imprevedibilità, e Khvicha Kvaratskhelia, stella georgiana che dopo l’esperienza al Napoli era atteso come uno dei protagonisti della stagione.

Il quadro è chiaro: il PSG si presenterà a Lilla con una formazione rimaneggiata e con un attacco tutto da reinventare. Una situazione che mette alla prova la profondità della rosa e la capacità dell’allenatore di trovare soluzioni alternative. Luis Enrique dovrà affidarsi a giocatori meno utilizzati finora, cercando nuove combinazioni per mantenere alto il livello competitivo.