Lineker: «Non capisco il trambusto, c’erano due rigori su Sterling» – VIDEO

Gary Lineker, ex attaccante della nazionale inglese, fa sempre rumore con le sue dichiarazioni. Ieri l’Inghilterra ha superato la Danimarca ai supplementari con il gol di Kane dopo l’errore su rigore. Kane raggiunge lo stesso Lineker a quota 10 gol nelle competizioni internazionali con la maglia dell’Inghilterra.

Grandi polemiche per il rigore su Sterling ma Lineker, dai suoi profili social commenta così: «Non capisco questo trambusto, c’erano almeno due rigori su Sterling».

Can’t see what all the fuss is about. Might just be 2 penalties. pic.twitter.com/2mfMxbVgtZ

— Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) July 8, 2021