L’Inter presenta un’iniziativa anti razzismo a tema Halloween – FOTO

L’Inter ha presentato un’iniziativa contro il razzismo a tema Halloween con protagonisti Andrea Ranocchia e Julie Debever

Nel giorno di Halloween l’Inter lancia una campagna anti-razzismo con protagonisti Andrea Ranocchia e Julie Debever. Questo il comunicato del club nerazzurro.

«Nel calcio la discriminazione è la cosa che fa più paura: questo il messaggio che l’Inter vuole veicolare tramite la sua iniziativa di Halloween, lanciata oggi sui canali social ufficiali del club nerazzurro. Il punto di partenza è ancora una volta il termine BUU, che nell’uso quotidiano rappresenta sia un’espressione razzista che una parola usata per spaventare.

L’iniziativa di Halloween vede come protagonisti Andrea Ranocchia e Julie Debever e si inserisce all’interno della campagna BUU (No to Discrimination – Brothers Universally United), che vede l’Inter costantemente attiva nella lotta a qualsiasi tipo di discriminazione».