Lucas Paquetà è risultato positivo al Covid. Come riportato da L’Equipe, il centrocampista del Lione si trova attualmente in isolamento negli Emirati Arabi (dove ha trascorso le feste) e non prenderà parte al ritiro di Murcia dall’1 al 5 gennaio.