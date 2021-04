Lipsia, l’a.d. su Nagelmann: «Ci ha chiesto di andare al Bayern, gli abbiamo aperto la porta»

L’amministratore delegato del Lipsia ha parlato del trasferimento, a fine stagione, di Julian Nagelsmann al Bayern Monaco

Oliver Mintzlaff, amministratore delegato del Lipsia, sul sito ufficiale del club tedesco ha commentato l’addio a fine stagione di Julian Nagelsmann, ufficializzato poche ore fa dal Bayern Monaco.

«Dopo che negli ultimi giorni si erano sparse le voci sull’interessamento del Bayern Monaco, Nagelsmann ci ha detto che per lui sarebbe stato un sogno approdare in Baviera e che si sarebbe trasferito volentieri se ci fossero state le giuste condizioni. Julian ha fatto un percorso fantastico qui e ha sviluppato il nostro club, facendo crescere i giocatori e creando un grande gruppo. L’addio non ce l’aspettavamo anche perché avevamo firmato un contratto a lungo termine ma il forte desiderio di Nagelsmann di andare ad allenare il Bayern ha fatto sì che, dopo alcune discussioni, decidessimo di aprirgli la porta, chiaramente alle giuste condizioni anche per noi».