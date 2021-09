Lipsia, Marsch: «Non vedo l’ora di sfidare il Manchester City»

Jesse Marsch, allenatore del Lipsia, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro il Manchester City

«Non vediamo davvero l’ora che arrivi questa grande partita. Sappiamo che sarà una sfida difficile contro una squadra forte come il Manchester City. Arriviamo alla sfida dopo il deludente risultato contro il Bayern Monaco dove tuttavia abbiamo giocato bene. Domani dovremmo far tesoro di quanto imparato e scendere in campo con coraggio per giocare la palla e avere il possesso. Siamo fiduciosi e pronti per affrontare questa partita e abbiamo fiducia nelle nostre qualità».