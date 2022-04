Lipsia, Tedesco: «Il calcio dell’Atalanta è unico anche in Europa»

Domenico Tedesco, allenatore del Lipsia, ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro l’Atalanta

LE PAROLE – «La fisicità che mettono in campo è unica in Italia e in Europa. La loro marcatura strettissima crea problemi a tutti gli avversari. Nkunku? Segnava già prima che arrivassi. Ai nostri giocatori chiediamo sempre il massimo nelle due fasi, l’Atalanta ci ha abituato a mostrare un calcio aggressivo e oggi non penso creeremo tanto possesso. Dobbiamo giocare in verticale e trovare gli spazi dietro la difesa».