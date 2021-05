Lite Conte Lautaro: «Tutte le volte così, a rompermi il c***o!» – VIDEO

Sui social gira un video integrale della lite tra Antonio Conte e Lautaro Martinez dopo la sostituzione dell’argentino: la ricostruzione

Ha fatto molto scalpore la lite andata in scena ieri sera tra Lautaro Martinez e Antonio Conte dopo la sostituzione dell’argentino. In un video che gira sui social si sentono – abbastanza distintamente – i dialogo intercorsi tra i due protagonisti, che non se le sono certo mandate a dire.

Le scintille sono nate dopo che l’attaccante ha calciato via violentemente una bottiglietta d’acqua. Conte gli ha detto: «I calci in faccia te li devi dare Lautaro, hai capito? I calci te li devi dare tu, hai capito? Fenomeno». La risposta di Lautaro: «Ci vediamo dentro». Pronto l’intervento di Oriali che ha provato a calmare gli animi: «Lauti, non dire cazz… Che dentro. Dentro niente. Bisogna star zitti». Infine l’argentino: «No, ci vediamo dentro. Non deve rompere il c… però. Tutte le volte è così, a rompermi il c…. Come a Bergamo oh, tutte».