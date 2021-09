Lituania, Razanauskas: «Italia avversario forte, da loro possiamo imparare»

Razanauskas, assistente del ct della Lituania Ivanauskas, ha commentato la pesante sconfitta subita con l’Italia

«Abbiamo affrontato un avversario molto forte, la partita era difficile ma ce l’abbiamo messa tutta. Faccio i complimenti a loro, non a caso sono i campioni d’Europa. L’Italia ha giocato in modo semplice, sdifendono bene e tecnicamente sono molto bravi. Fanno tutto ciò che serve, da una gara del genere possiamo solo imparare dall’avversario. Dopo il primo gol subito siamo entrati un po’ in confusione e abbiamo preso altri quattro gol, di questo sono rammaricato. Ora però non dobbiamo piangerci addosso, dobbiamo guardare avanti. Pochi attaccanti convocati? Perché poi devono giocare e noi non volevamo togliere giocatori dall’Under 21».