Liverpool-Atalanta: Gasperini punta sui “Fab Four” per fare l’impresa

L’Atalanta ha abituato a stupire nella sua storia recente: durissima la gara di stasera contro il Liverpool ma non è da escludere l’impresa

Gian Piero Gasperini non si è nascosto in conferenza stampa: la sua Atalanta può fare bene ad Anfield e provare a strappare un risultato positivo contro il Liverpool per aumentare le possibilità di qualificazione agli ottavi di Champions League.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Gasperini torna al classico: Gomez dietro a Ilicic e Zapata, con Muriel pronto a subentrare. I Fab Four vogliono stupire Liverpool.