L’esterno francese del Barcellona Dembelé piace molto al Liverpool di Klopp. I Reds starebbero preparando una super offerta per i catalani

Bomba di mercato direttamente dall’Inghilterra. Alcuni tabloid tra cui il Daily Mail e il The Guardian hanno riportato un interessamento del Liverpool per la stellina francese Ousmane Dembelé del Barcellona. L’esterno blaugrana ha vissuto di alti e bassi lo scorso anno, e anche in questa stagione non è stato impiegato con continuità da Ernesto Valverde. Jurgen Klopp sogna il colpo, per un attacco sempre più improntato sulla velocità. Salah, Firmino, Mané e non ultimo Shaqiri. Il tecnico tedesco continua a ricercare centometristi per il suo gioco fatto di ripartenze e pressing. I Reds starebbero preparando una super offerta da 100 milioni per convincere i catalani, che difficilmente però vorranno privarsi del calciatore nella sessione invernale