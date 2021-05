Liverpool, Klopp: «Arrivare in Champions sarebbe uno dei miei più grandi successi della mia vita»

Jurgen Klopp non molla la presa e vuole conquistare la qualificazione in Champions League con il Liverpool

Il gol di Alisson nei minuti di recupero con il WBA ha tenuto in vita il Liverpool nella corsa alla prossima Champions League. Traguardo che per Jurgen Klopp sarebbe un sogno, come ha dichiarato lo stesso allenatore ai microfoni di Sky Sports.

«Entrare in Champions League la prossima stagione sarebbe assolutamente incredibile. Raggiungere questo obiettivo sarebbe uno dei più grandi successi della mia vita. So come suona, ma è vero. Se qualcuno avesse intenzione di scrivere un libro su qualsiasi stagione calcistica e volesse deprimersi, beh, penso che sceglierebbe questa nostra stagione. La maggior parte di quello che ci è accaduto non lo abbiamo reso pubblico ma veramente abbiamo avuto tanti problemi e cose da sistemare senza occhi e orecchie degli altri. Ma va bene, dopotutto funziona così».