Liverpool, Klopp: «Dato il meglio di noi contro il Tottenham. Su Salah…»

Jurgen Klopp applaude la prestazione del suo Liverpool contro il Tottenham: ecco le sue parole sulla vittoria e le condizioni di Salah

Splendida rimonta del Liverpool, che ribalta il match ad Anfield Road contro il Tottenham. Dopo il vantaggio iniziale di Kane, le reti di Henderson e Salah nel secondo tempo hanno garantito la vittoria a Klopp. 2-1 il risultato finale.

Ecco le parole del tecnico tedesco a Sky Sport UK dopo il triplice fischio: «Mi è piaciuta tanto questa partita, abbiamo dato il meglio di noi. Non era facile contro questo Tottenham ma con la calma siamo riusciti a recuperare. Salah? Ha avuto un problema e per questo l’ho sostituito, ma non dovrebbe essere niente di grave».