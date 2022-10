Liverpool, Klopp: «Difeso alti per 99 minuti. Abbiamo dimostrato di esserci contro il City»

Le parole di Jurgen Klopp dopo la vittoria del suo Liverpool contro il Manchester City di Guardiola

Il tecnico del Liverpool Klopp ha analizzato il successo contro il Manchester City di Guardiola:

IL POST GARA – “Abbiamo fatto un’ottima prestazione in una gara intensissima. Abbiamo difeso ad un livello incredibilmente alto per quasi 99 minuti. Loro hanno avuto i loro momenti, ma soprattutto in area abbiamo fatto molto bene. Questo è stato molto importante per noi oggi. Abbiamo dimostrato di esserci, ed è ciò che volevamo fare. La mia espulsione? E’ stata meritata”. (Sky Sport)