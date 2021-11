Liverpool, Klopp: «Godiamoci la sfida con l’Atletico. Simeone? Lo rispetto»

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro l’Atletico Madrid

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro l’Atletico Madrid. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

CHAMPIONS LEAGUE – «Siamo molto felici di essere in Champions, possiamo vivere serata come questa. Vogliamo goderci la sfida con l’Atletico Madrid con i nostri tifosi».

ULTIMI RISULTATI – «Il 5-0 contro lo United non significa che siamo perfetti e il 2-2 contro il Brighton non significa che abbiamo enormi problemi. “Il Brighton ha meritato il punto, ma in generale dobbiamo difendere meglio. Ci lavoriamo e faremo meglio a partire da domani sera perché l’Atletico Madrid è davvero un grande club».

SIMEONE – «Lo rispetto molto. Non ci conosciamo, ma rispetto quello che sta facendo all’Atletico, un lavoro eccezionale nel corso degli ultimi anni. La stretta di mano? Se avessi saputo che non stringe la mano dopo la gara, non ci avrei neanche provato».

GARA D’ANDATA – «Abbiamo avuto diverse fasi. Siamo partiti bene, abbiamo domani e poi abbiamo subito il ritorno dell’Atletico. L’atmosfera era incredibile. Poi il rosso a Griezmann dopo la doppietta prima del nostro terzo gol. È stata una partita molto difficile».