Liverpool, Klopp: «Il distacco in classifica? Numeri irrilevanti» – VIDEO

Jurgen Klopp predica calma dopo la straordinaria vittoria del Liverpool contro il Leicester in Premier League – VIDEO

Il Liverpool di Klopp continua a incrementare il distacco in classifica sulla seconda, ma il tecnico tedesco non intende pensare alla differenza di punti con le rivali. Ecco cosa ha detto dopo la straordinaria vittoria per 0-4 contro il Leicester.

«Tutto ciò che cambia sono i numeri: 10,11,13 sono irrilevanti per noi. Non ne parliamo mai prima di una partita anche se sappiamo cosa dice la stampa».