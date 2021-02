Liverpool, Klopp show: «Dormo poco ma sono pieno di energie» – VIDEO

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Lipsia – VIDEO

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Lipsia. Le sue dichiarazioni.

«Non ho bisogno di una pausa, anche se dormo poco. Sono pieno di energia. Tutti sanno che è stato un periodo difficile per me e non mi riferisco solamente alle ultime tre settimane, bensì a un arco di tempo molto più lungo. Noi però siamo una famiglia e come tale ci comportiamo nell’affrontare ogni situazione».