Liverpool, Salah: «Rinnovo? Nessuno mi ha cercato»

Mohamed Salah apre ad un possibile addio al Liverpool: ecco le parole dell’attaccante egiziano sul suo futuro

Mohamed Salah ha parlato a Sky Sports del suo rinnovo col Liverpool.

«Non posso dire nulla perché non so nulla. Nessuno del club mi ha cercato per parlarne. Nessuno sta parlando di nulla quindi non ho molto da dire a riguardo. Quello che so è che voglio vincere la Premier League di nuovo e anche la Champions League. Vincere di nuovo questi trofei sarebbe il massimo ed è quello che voglio fare. Fa parte del nostro lavoro».