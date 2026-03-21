Liverpool, altra sconfitta col Brighton! Traballa la panchina di Slot: due nomi caldi per sostituirlo sulla panchina dei Reds. Ecco di chi si tratta

In questo punto della stagione, Chelsea e Liverpool stanno vivendo un periodo difficile, con entrambe le squadre che hanno perso pesantemente nelle rispettive partite contro Everton e Brighton. Questi risultati hanno complicato seriamente il cammino di entrambe le formazioni verso i piazzamenti che qualificano alla prossima edizione della Champions League.

Il Liverpool, allenato da Arne Slot, ha subito una dura sconfitta contro il Brighton nella trentunesima giornata della Premier League. Questo è il secondo ko nelle ultime tre partite e il terzo match senza vittoria, con l’ultima vittoria che risale al 5-2 contro il West Ham il 28 febbraio scorso. Attualmente, i Reds sono al quinto posto, l’ultimo utile per la qualificazione in Champions League, ma il margine sulle inseguitrici si sta riducendo. Anche il Chelsea, dopo essere stato sconfitto dall’Everton, è rimasto a -1 dal Liverpool, con i Toffees a soli tre punti di distanza e con il Brentford pronto ad approfittare di ulteriori passi falsi.

[ascolta_podcadst]

Una stagione che richiama il passato

A preoccupare maggiormente è il confronto numerico tra la situazione attuale del Liverpool e quella della stagione 2015/2016, quando il club registrò ben 10 sconfitte nelle prime 31 partite. Quell’anno, sotto la guida di Jurgen Klopp, che subentrò a Brendan Rodgers in corso di stagione, i Reds conclusero al 8° posto, senza qualificarsi per le competizioni europee. La situazione attuale del Liverpool, con il rischio di non entrare nemmeno nei piazzamenti Champions, ha suscitato allarmi.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Il futuro di Arne Slot

Il futuro di Arne Slot sulla panchina del Liverpool sembra sempre più in bilico. La dirigenza dei Reds, consapevole della necessità di una svolta, potrebbe optare per un cambio di guida tecnica. Tra i principali candidati per la sostituzione c’è Xabi Alonso, ex centrocampista del Liverpool, fresco di esonero col Real Madrid. Tuttavia, se Alonso dovesse declinare l’offerta, potrebbe esserci l’ipotesi di un tecnico ad interim. In tal caso, il nome di Steven Gerrard, leggenda del club e attuale allenatore, potrebbe emergere come possibile soluzione fino alla fine della stagione.