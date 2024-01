Liverpool, Van Dijk dopo l’addio di Klopp: «Ecco cosa ne penso»

Virgil van Dijk, difensore centrale del Liverpool, ha parlato al Telegraph dell’addio di Jurgen Klopp dalla panchina dei Reds

Virgil van Dijk, difensore centrale del Liverpool, ha parlato al Telegraph dell’addio di Jurgen Klopp dalla panchina dei Reds. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «È una notizia difficile da accettare, perché è un allenatore che significa molto per me, per noi, per il club… Direi per tutta la Premier League. Il mio futuro? Questa è una gran bella domanda… Non so. La società avrà un lavoro enorme da fare, lo sanno tutti. Ci sarà da sostituire un manager, il suo staff, una dirigenza… Il club avrà il suo bel daffare e sono curioso di capire in che direzione si muoverà».