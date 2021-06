Lo sfogo di Lady Sensi: «Spero riceviate lo stesso trattamento, ma al quadrato» – FOTO

Giulia Amodio, compagna di Stefano Sensi, si è sfogato contro chi ha insultato il centrocampista dopo l’infortunio in Nazionale

Giulia Amodio, compagna di Stefano Sensi, non ci sta e attraverso i social si scaglia contro ha insultato il calciatore dell’Inter dopo l’infortunio in Nazionale.

«È davvero difficile riuscire a capacitarsi di come faccia certa gente ad essere così stupida, maleducata, insensibile, cattiva, irrispettosa, incredibilmente ignorante allo stesso tempo. Una cosa me la auguro, che riceviate lo stesso trattamento al quadrato (non per altro ma perché possiate rendervi conto di quanto siete incredibilmente stupidi)».