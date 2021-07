Locatelli Juventus, c’è ottimismo: nuova offerta al Sassuolo

Filtra ottimismo sull’arrivo di Manuel Locatelli alla Juventus: nuova offerta bianconera al Sassuolo

Manuel Locatelli è il reale obiettivo di mercato della Juventus. Allegri ha individuato in lui il centrocampista che manca alla rosa bianconera e ci sarebbe una nuova offerta al Sassuolo: no ai 40 milioni cash ma una formula creativa per toccare questa soglia, alzando la percentuale di futura rivendita in favore dei neroverdi.

Lo riporta Tuttosport che sottolinea come il blocco Italia potrebbe giocare un ruolo importante: Locatelli ha mostrato grande compattezza con Bonucci, Chiellini, Chiesa e Bernardeschi ad Euro 2020.