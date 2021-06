Locatelli Juventus: offerta al Sassuolo. Tutti i dettagli

Locatelli Juventus: c’è l’offerta per il Sassuolo. Tutti i dettagli sulla proposta di Madama al club neroverde

Stando a quanto appreso da JuventusNews24.com la Juve sarebbe pronta a formulare al Sassuolo un’offerta da 30 milioni più l’inserimento di una contropartita tecnica per arrivare a Manuel Locatelli.

Dopo una stagione da protagonista al Sassuolo, il centrocampista ex Milan sta impressionando tutti all’Europeo. Ecco perché la Juve vorrebbe accelerare per chiudere il prima possibile un colpo che il club ha in canna da diversi mesi.