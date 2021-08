Locatelli Juventus: quando si terrà l’incontro definitivo col Sassuolo

Locatelli Juventus, c’è la data e il luogo del nuovo incontro tra le due società: può essere il vertice di mercato definitivo

Juventus e Sassuolo sono pronte a darsi un nuovo appuntamento per trovare l’accordo per il trasferimento in bianconero di Manuel Locatelli. Tra le due società manca ancora l’intesa, che potrebbe arrivare proprio nell’ultimo meeting.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i due club hanno fissato un nuovo incontro per questo venerdì. I vertici di Juve e Sassuolo si incontreranno a Torino per cercare di sbloccare definitivamente l’affare.