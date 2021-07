Locatelli Juventus, settimana decisiva: la strategia dei bianconeri

Manuel Locatelli è il grande obiettivo di mercato per la Juventus: potrebbe essere la settimana decisiva per l’accordo

Manuel Locatelli è il grande obiettivo di mercato per la Juventus. Il centrocampista classe 1998 è in vacanza dopo la grande vittoria ad Euro 2020 da protagonista: per lui la doppietta contro la Svizzera all’Olimpico.

Come riporta Il Tempo, la prossima settimana potrebbe essere decisiva per l’arrivo di Locatelli alla Juventus: incontro previsto tra Cherubini e Carnevali per finalizzare l’accordo con il Sassuolo per regalarlo ad Allegri.