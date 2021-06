Locatelli Juventus, trattativa nel vivo: novità sulle contropartite

Juventus, nel vivo la trattativa per Manuel Locatelli: si ragiona sulle contropartite. Non c’è solo Radu Dragusin

Entra nel vivo la trattativa per Manuel Locatelli alla Juventus: oggi c’è stato l’incontro tra Cherubini e Carnevali a Sassuolo. Si è discusso della formula dell’affare e anche delle possibili contropartite.

Come appreso da Juventusnews24, qualora non dovesse rientrare Dragusin nell’affare, si pensa a delle alternative: potrebbe approdare in neroverde dunque uno tra Felix Correia e Nicolò Fagioli, pupillo da tempo immemore di Allegri.