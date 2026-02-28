Locatelli rinnova con la Juventus: decisione presa da parte del club bianconero. Quale sarà il futuro del capitano, ultimissime novità

Locatelli rinnova con la Juventus: il club bianconero ha preso questa decisione per il futuro del capitano. Ultimissime novità

Il rapporto tra la Juventus e Manuel Locatelli sta per entrare in una nuova, fondamentale e solida fase. Il primo approccio ufficiale tra l’entourage del giocatore e la dirigenza della Continassa per discutere il rinnovo del contratto è stato caratterizzato da una sintonia rara. Da un lato c’è il centrocampista, spinto da una viscerale voglia di proseguire a lungo la sua storia a Torino; dall’altro un club fermamente deciso a premiare chi, anche nei momenti sportivamente più bui, non ha mai smesso di metterci la faccia, le gambe e l’ambizione.

La rinascita: dai fischi agli applausi in Champions League

Il recente percorso di Locatelli è diventato l’autentico simbolo della rinascita emotiva juventina. Se l’estate scorsa era iniziata tra i fastidiosi fischi dell’Allianz Stadium, l’ultima notte di Champions League contro il Galatasaray lo ha visto uscire dal campo tra gli applausi scroscianti del pubblico. Il numero 5 si è confermato leader assoluto di un gruppo capace di emozionare i tifosi, nonostante la dolorosa eliminazione dal torneo. È stato proprio questo trasporto emotivo, unito a una maturità tattica superiore, a convincere i vertici societari a mettere Manuel saldamente al centro del futuro progetto sportivo.

I dettagli del nuovo contratto: accordo “stile McKennie”

Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, sebbene l’attuale scadenza contrattuale sia fissata al 2028, il giusto premio per lo status raggiunto è ormai dietro l’angolo. I primi dialoghi sono stati estremamente positivi e la soluzione studiata si preannuncia pragmatica: un prolungamento sulla falsariga di quello di Weston McKennie.

Per Locatelli è sul tavolo un rinnovo fino al giugno 2030, accompagnato da un adeguamento dell’ingaggio che supererà la soglia dei 4 milioni di euro netti a stagione. Se per il centrocampista americano l’ufficialità è ormai soltanto questione di giorni, per la firma del leader azzurro servirà ancora qualche settimana di pazienza per limare i dettagli burocratici, ma il traguardo è certo. La Juventus ha scelto la sua base solida da cui ripartire per tornare a vincere.