Locatelli sicuro: «Il peso non ce lo siamo tolto, abbiamo ancora una partita. Positivo vincere oggi davanti ai nostri tifosi»

Locatelli nel post gara: «Positivo vincere oggi davanti ai nostri tifosi, ma dovremo fare una grande finale»

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus e della Nazionale Italia, ha parlato nel post partita ai microfoni della Rai. Ecco le sue dichiarazioni:

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PAROLE – «Il peso non ce lo siamo tolto, perché abbiamo ancora una partita. Positivo vincere oggi davanti ai nostri tifosi, ma dovremo fare una grande finale »

PARTITA «Loro alcune volte hanno cercato di giocare. Ci aspettavamo una partita così. Siamo un gruppo bellissimo e Gattuso è il nostro condottiero. Le delusioni degli ultimi anni ci hanno uniti ancor di più»

FINALE – «Ci vuole personalità, gente che si fa dare la palla e che ha la parola positiva per il compagno. Bisogna ripartire dall’atteggiamento del secondo tempo e anche dalla compattezza del primo. Siamo stati lì con pazienza e alla fine ce l’abbiamo fatta, ringraziamo il pubblico e so della responsabilità che abbiamo sui bambini e su tutto il movimento italiano. Motivo in più per spingere al massimo»