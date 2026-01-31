Lookman, il Fenerbahce ora si spazientisce! Notte di tensione: quale futuro per l’attaccante dell’Atalanta? La rivelazione di Romano

Lookman, il Fenerbahce ora si spazientisce! Notte di tensione: la rivelazione di Fabrizio Romano sul futuro del nigeriano

È alta tensione tra Atalanta e Fenerbahçe per il trasferimento di Ademola Lookman. Quella che sembrava un’operazione in dirittura d’arrivo si è trasformata in un braccio di ferro burocratico nelle ultime ore di mercato. Secondo le ricostruzioni dell’esperto Fabrizio Romano, nonostante l’intesa totale sulla valutazione del cartellino, la trattativa è attualmente bloccata dalla questione delle garanzie bancarie relative ai pagamenti rateali. Una situazione di stallo che ricorda da vicino le difficoltà vissute per il passaggio di Osimhen al Galatasaray, con la Dea che non intende indietreggiare di un millimetro senza le dovute rassicurazioni finanziarie.

La pazienza del club di Istanbul, tuttavia, si sta esaurendo rapidamente. Per mettere pressione alla dirigenza orobica, i turchi hanno già bloccato l’alternativa: Sidiki Cherif, giovane attaccante dell’Angers. L’ultimatum è chiaro: senza lo sblocco immediato dell’affare per l’eroe della finale di Europa League, il Fenerbahçe virerà sul talento della Ligue 1.

Questo intrigo internazionale tiene col fiato sospeso anche la Serie A, innescando un domino cruciale. Il destino di Lookman, infatti, determinerà quello di Kamaldeen Sulemana. Se il nigeriano dovesse fare le valigie, l’esterno ghanese verrebbe blindato a Zingonia come sostituto naturale. Viceversa, una permanenza del numero 11 aprirebbe le porte all’addio dell’ex Southampton, con Napoli e Roma che restano alla finestra con le antenne dritte, pronte ad approfittare dello spiraglio per chiudere l’acquisto.

PAROLE – «Notte tesa sul fronte Bergamo-Istanbul. Il Fenerbahce intanto ha bloccato Sidiki Cherif dell’Angers. È un modo per dire: se non ci date Lookman, prendiamo Cherif. I termini di pagamento e le garanzie bancarie stanno rallentando il tutto. Il Fenerbahce sta perdendo la pazienza mentre l’Atalanta mantiene la propria posizione. Vediamo se si sblocca il discorso per Lookman, altrimenti il Fenerbahce prenderà Cherif. Se Lookman lascia l’Atalanta, il discorso Sulemana si blocca. Se invece Adamola resta a Bergamo, parte Kamaldeen. Per lui stanno chiamando sia Napoli che Roma, in attesa e con le antenne dritte per Sulemana».

