Lookman, girone d’andata in doppia cifra con l’Atalanta. I numeri in ottica 2023

In Europa Ademola Lookman si sta facendo notare alla grande, e con l’Atalanta nel 2023 sta conquistando numeri realizzativi importanti

Lookman per l’Atalanta è un predicatore del calcio di qualità, e delle sue grandi giocate ormai Bergamo ci ha fatto l’abitudine non senza sorprendersi: come d’altronde possono fare solo i grandi fuoriclasse. Statisticamente è impressionante, analizzando i numeri attraverso l’ottica 2023.

Se nel girone d’andata Ademola ha realizzato in totale 10 reti in 18 partite, analizzando solo il 2023 (in Serie A) Lookman le statistiche dicono 6 goal in 4 presenze: contesto dove il numero 11 nerazzurro ipoteca una firma ogni 57 minuti. L’obiettivo stimato dal ragazzo è di almeno 20 reti, e a questo ritmo il ragazzo potrebbe farcela.