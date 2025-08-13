Lookman Inter, in edicola fanno chiarezza: nuova offerta nerazzurra solo a questa precisa condizione

Lookman Inter, in edicola fanno chiarezza sull’obiettivo del club meneghino, arriverà una nuova offerta dei nerazzurri solo a questa chiara e precisa condizione

Ademola Lookman è lontano dall’Italia, ma non da l’Inter. Attualmente si trova in Inghilterra, dove sta seguendo un programma di allenamento mirato per recuperare dall’infortunio al polpaccio che ha interrotto la sua avventura estiva con l’Atalanta. Il problema muscolare, che ha avuto origine a Zingonia, ha segnato la fine del suo rapporto con il club bergamasco, un addio che ha avuto un impatto sia fisico che simbolico.

Da quel momento, Lookman ha scelto di rimanere lontano dalle luci della ribalta, concentrandosi esclusivamente sul suo recupero. Con determinazione, continua a lavorare intensamente per rientrare in forma, puntando dritto verso un solo obiettivo: diventare un calciatore dell’Inter. Non ci sarebbero piani alternativi o tentazioni, solo Milano, solo il nerazzurro. Al suo fianco, il suo storico preparatore Sven De Weerdt, lo segue da anni, anche durante il suo recente ritiro in Algarve, impegnandosi in allenamenti solitari, rinforzando i muscoli e pensando costantemente a San Siro.

Nel frattempo, il calciomercato è fermo. L’Inter avrebbe pronta un’offerta complessiva di circa 50 milioni di euro, tra parte fissa e bonus, ma a Bergamo non sono ancora arrivati segnali di apertura. La trattativa potrebbe partire solo se la famiglia Percassi esprimesse una disponibilità a trattare, fissando un prezzo. Fino a quel momento, spiega La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, l’affare rimarrà in stand-by.

Nel frattempo, l’Atalanta starebbe valutando il mercato estero, ma senza riscontri concreti. Sono emersi dei contatti con club di Premier League e qualche interesse dal Napoli, ma Lookman non sarebbe interessato. Il suo obiettivo resta fermo: un contratto quinquennale da 4,5 milioni a stagione con l’Inter, più del doppio del suo attuale stipendio. Mentre il mercato rimane in stallo, Lookman continua a focalizzarsi sulla sua idea. Se la situazione non dovesse evolvere entro la fine di agosto, potrebbe prendere in considerazione altre opzioni, ma per ora, resta concentrato su l’Inter, la sua unica priorità.