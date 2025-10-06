Lookman-Inter, possibilità concrete a gennaio? Le parole di quell'agente fanno riflettere - Calcio News 24

Lookman-Inter, l’agente Canovi: «L’Atalanta non se ne priverà a gennaio»

Il nome di Ademola Lookman continua a essere accostato all’Inter, ma almeno per il momento un suo trasferimento sembra destinato a rimanere solo una suggestione di mercato. In un’intervista concessa a TuttoMercatoWeb, l’agente Dario Canovi ha fatto il punto sulla situazione dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta, tornato in grande forma nelle ultime settimane sotto la guida di Ivan Juric.

Durante l’ultima sessione estiva di calciomercato, il profilo di Lookman era stato fortemente seguito dalla dirigenza interista. La formula ideale per portarlo a Milano sembrava potersi trovare, ma alla fine la trattativa tra l’Inter e il club bergamasco non è mai decollata del tutto. La società nerazzurra (quella di Milano) ha preferito puntare su altri obiettivi nel reparto offensivo, mentre l’Atalanta ha scelto di trattenere uno dei suoi giocatori più decisivi.

Secondo Canovi, l’ipotesi “Lookman-Inter” potrebbe tornare d’attualità solo nella prossima estate. Il motivo? L’Atalanta considera il classe 1997 troppo importante per privarsene a gennaio, soprattutto considerando il peso specifico che l’attaccante sta avendo nella manovra offensiva della squadra.

«Credo che l’Atalanta se lo terrà stretto, almeno fino all’estate. È un calciatore importante, è rimasto. Penso che la Dea non ne farà a meno a gennaio», ha dichiarato Canovi.

Il rendimento di Lookman, autore già di diverse prestazioni di alto livello in campionato e in Europa, ha infatti rafforzato la posizione del club bergamasco, deciso a non smantellare il gruppo durante la sessione invernale. Juric punta forte sull’estro dell’ex Leicester e RB Lipsia, ritenendolo centrale nel progetto tecnico.

L’Inter, dal canto suo, continuerà a monitorare da vicino la situazione. L’interesse per Lookman non è mai del tutto tramontato e, in caso di cessioni o necessità nel reparto avanzato, il suo nome potrebbe tornare nella lista dei potenziali obiettivi per la stagione 2025/26.

In sintesi, la pista Lookman-Inter resta viva, ma per ora in stand-by. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire se ci saranno nuovi sviluppi, anche se tutto lascia pensare che ogni discorso sarà rimandato alla prossima estate.