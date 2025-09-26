 Lookman-Inter, ecco un nuovo retroscena tra la squadra nerazzurra e l'attaccante nigeriano - Calcio News 24
Connect with us

Ultime Notizie

Lookman-Inter, ecco un nuovo retroscena tra la squadra nerazzurra e l’attaccante nigeriano

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

lookman 1

Lookman-Inter, retroscena e scenari: Di Marzio fa chiarezza sul mancato trasferimento

Ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto su due temi centrali del calcio italiano: il livello dei centrocampi delle grandi squadre e la vicenda Lookman-Inter, una delle telenovele di mercato più discusse dell’estate.

Il noto giornalista ha sottolineato come Napoli, Milan e Inter rappresentino oggi l’élite del calcio italiano per qualità e profondità nella zona nevralgica del campo: «Napoli-Milan? Insieme all’Inter stiamo parlando dei centrocampi più forti d’Italia e tra i migliori anche a livello europeo». Per l’Inter, si tratta di un riconoscimento significativo: la mediana composta da Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e il nuovo arrivato Sucic offre garanzie sia in termini tecnici che tattici.

Ma è stato soprattutto il tema Lookman-Inter a catalizzare l’attenzione. Di Marzio ha raccontato i retroscena di un’operazione che sembrava ben avviata, ma che alla fine non è andata in porto. «Lookman? Una situazione molto diversa da quella di Vlahovic – ha spiegato –. Il serbo voleva fortemente cambiare squadra, aveva un’intesa con un altro club, ma l’affare è saltato. Lookman, invece, non ha mai spinto apertamente per l’addio».

L’interesse dell’Inter per Lookman era reale e concreto. I nerazzurri avevano individuato nell’attaccante nigeriano il profilo giusto per aumentare la pericolosità offensiva. Tuttavia, l’Atalanta ha fatto muro, forte della sua posizione contrattuale e di una strategia societaria chiara: nessuna cessione se non alle proprie condizioni.

«A differenza di quanto accaduto in passato, per esempio con Koopmeiners, l’Atalanta stavolta ha imposto le sue regole – ha aggiunto Di Marzio –. È stato un messaggio chiaro per tutti, anche per eventuali futuri casi simili».

Ora che l’asse Lookman-Inter si è interrotto, resta da capire quale sarà la reazione del giocatore. Per Di Marzio, tutto dipenderà dalla sua condizione mentale: «Se ritrova la giusta concentrazione e l’armonia con il gruppo, può tornare decisivo. Deve riconquistare Bergamo, ma ha le qualità per farlo».

La vicenda Lookman-Inter si è chiusa, almeno per ora. Ma in un mercato sempre più imprevedibile, il nome del nigeriano potrebbe tornare d’attualità molto presto.

Related Topics:

Ultime Notizie

Zhegrova, pronta una maglia da titolare contro l’Atalanta. La situazione in casa Juve

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

21 minuti ago

on

26 Settembre 2025

By

Zhegrova
Continue Reading

Serie A

Calendario Serie A 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 ore ago

on

26 Settembre 2025

By

Calendario Serie A 2025/2026
Continue Reading