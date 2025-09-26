Lookman-Inter, ecco un nuovo retroscena tra la squadra nerazzurra e l'attaccante nigeriano - Calcio News 24

Lookman-Inter, retroscena e scenari: Di Marzio fa chiarezza sul mancato trasferimento

Ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto su due temi centrali del calcio italiano: il livello dei centrocampi delle grandi squadre e la vicenda Lookman-Inter, una delle telenovele di mercato più discusse dell’estate.

Il noto giornalista ha sottolineato come Napoli, Milan e Inter rappresentino oggi l’élite del calcio italiano per qualità e profondità nella zona nevralgica del campo: «Napoli-Milan? Insieme all’Inter stiamo parlando dei centrocampi più forti d’Italia e tra i migliori anche a livello europeo». Per l’Inter, si tratta di un riconoscimento significativo: la mediana composta da Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e il nuovo arrivato Sucic offre garanzie sia in termini tecnici che tattici.

Ma è stato soprattutto il tema Lookman-Inter a catalizzare l’attenzione. Di Marzio ha raccontato i retroscena di un’operazione che sembrava ben avviata, ma che alla fine non è andata in porto. «Lookman? Una situazione molto diversa da quella di Vlahovic – ha spiegato –. Il serbo voleva fortemente cambiare squadra, aveva un’intesa con un altro club, ma l’affare è saltato. Lookman, invece, non ha mai spinto apertamente per l’addio».

L’interesse dell’Inter per Lookman era reale e concreto. I nerazzurri avevano individuato nell’attaccante nigeriano il profilo giusto per aumentare la pericolosità offensiva. Tuttavia, l’Atalanta ha fatto muro, forte della sua posizione contrattuale e di una strategia societaria chiara: nessuna cessione se non alle proprie condizioni.

«A differenza di quanto accaduto in passato, per esempio con Koopmeiners, l’Atalanta stavolta ha imposto le sue regole – ha aggiunto Di Marzio –. È stato un messaggio chiaro per tutti, anche per eventuali futuri casi simili».

Ora che l’asse Lookman-Inter si è interrotto, resta da capire quale sarà la reazione del giocatore. Per Di Marzio, tutto dipenderà dalla sua condizione mentale: «Se ritrova la giusta concentrazione e l’armonia con il gruppo, può tornare decisivo. Deve riconquistare Bergamo, ma ha le qualità per farlo».

La vicenda Lookman-Inter si è chiusa, almeno per ora. Ma in un mercato sempre più imprevedibile, il nome del nigeriano potrebbe tornare d’attualità molto presto.