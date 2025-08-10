Lookman all’Inter, la nuova rivelazione di Zazzaroni: «Gente vicino ai Percassi assicura che…». Il nuovo aggiornamento del direttore del Corriere dello Sport

Il calciomercato dell’Inter vive ore caldissime, con la telenovela legata ad Ademola Lookman che si conferma la vicenda più intricata di questa fine d’estate. La situazione è in una fase di stallo totale, un vero e proprio braccio di ferro che vede contrapposti tre attori con posizioni al momento inconciliabili: l’Atalanta, che non intende fare sconti per il suo gioiello; l’Inter, che attende il momento giusto per l’affondo; e il giocatore stesso, che ha rotto gli indugi.

Lookman, infatti, ha scelto la linea dura: deciso a vestire la maglia nerazzurra, si è reso irreperibile, “ammutinandosi” di fatto per forzare la mano e spingere la società bergamasca ad accettare il suo trasferimento a Milano. Un muro contro muro che complica enormemente le strategie di Beppe Marotta. A fornire un nuovo, cruciale aggiornamento sulla vicenda è stato il noto giornalista Ivan Zazzaroni, che attraverso un post pubblicato sui suoi canali social ha svelato le possibili, esose richieste del presidente atalantino, Antonio Percassi.

Le parole di Zazzaroni delineano uno scenario complesso per l’Inter, con l’Atalanta che potrebbe fissare un prezzo altissimo, speculare a un’altra recente cessione eccellente. «Riflessioni dal treno. Gente vicina a Percassi sostiene che sia disposto a vendere Ademola alla stessa cifra pagata dalla Juve per Koopmeiners: 52+6 netto solidarietà in 4 anni. Ma sono solo supposizioni. Lookman tiene duro, presto gli sviluppi in un senso o nell’altro. Marotta aspetta di conoscere il prezzo ufficiale. Sempre che glielo faccia».

Questa valutazione, se confermata, renderebbe la trattativa estremamente difficile per le casse dell’Inter. Marotta, maestro di attesa e strategia, non ha intenzione di partecipare ad aste e aspetta che l’Atalanta comunichi un prezzo ufficiale e realistico. Nel frattempo, la protesta di Lookman continua e i prossimi giorni saranno decisivi per capire se il suo desiderio di raggiungere Simone Inzaghi potrà trasformarsi in realtà.