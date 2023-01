Lookman, miglior media goal in Italia e altro record in casa Atalanta. Ecco i numeri

I numeri impressionanti di Ademola Lookman con l’Atalanta. Attualmente il migliore in Italia per minuti giocati e goal

Lookman è un giocatore che a Bergamo si sta dimostrando fenomenale tra qualità, visione di gioco e un senso del goal impressionante. Per attaccanti del suo genere le analisi in termini di numeri non mancano mai, e non solo perché è il secondo miglior marcatore stagionale del campionato.

Statisticamente parlando, l’attaccante dell’Atalanta ha una media di circa una rete ogni 90 minuti (C.I. compresa): attualmente la migliore nel calcio italiano con la concretezza di poter arrivare vicino ai 20 goal stagionali.

Non solo, tra campionato e Coppa Italia è il miglior marcatore atalantino del girone d’andata analizzando anche le precedenti stagioni della Dea: 13 Lookman, per due volte Muriel (12 nel 2020-2021, 10 l’anno precedente) e infine Zapata a quota 10 nel 2018-2019.