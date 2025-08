Percassi su Lookman: «L’Atalanta ha sempre l’ultima parola. Vi svelo la promessa». Sportiello ritorna: «Contento di essere qui!»

Sportiello si presenta all’Atalanta e dall’altra parte Luca Percassi chiarisce la questione Ademola Lookman

Oggi al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia è stato presentato il nuovo portiere dell’Atalanta Sportiello. Ecco le sue prime dichiarazioni ufficiali in nerazzurro dopo il ritorno e nel mezzo la questione Lookman con le parole di Luca Percassi.

LUCA PERCASSI SUL CASO LOOKMAN

«Voglio chiarire in poche parole quello che è successo. L’anno scorso Mola ci aveva chiesto di essere ceduto al PSG che aveva offerto 20 milioni, l’Atalanta essendo una società credibile fatta di persone per bene si era ripromessa di cederlo in questa sessione di mercato, ma attraverso due presupposti che lui ci aveva chiesto: super top club europeo e che in Italia non si sarebbe mai visto con una maglia diversa da quella atalantina per quello che ha fatto all’Atalanta e per quello che ha ricevuto qui. Oggi la situazione è ben diversa come conoscete, e ribadisco che la società è sempre attenta a valutare i tempi e i valori dei suoi giocatori, ma è sempre l’Atalanta a decidere in ultimo questa cosa»

SPORTIELLO

MILAN E PRESENTE – «L’esperienza al Milan mi ha aiutato. Sono stati due anni importanti, ho conosciuto un altro ambiente, un club storico, ma la situazione attuale non mi avrebbe permesso di giocare di più. Sono davvero contento, non ci ho pensato un attimo alla prima chiamata. Sempre bello ritornare all’Atalanta: club dove sono cresciuto e che ho ritrovato sempre con i sani principi»

JURIC – «È un allenatore che già conosciamo, è stato un allievo di Gasperini, la strada è sempre quella e per noi è assai fondamentale migliorare su certi dettagli: priorità assoluta per noi»

CARNESECCHI – «Abbiamo un grande rapporto fuori dal campo e per noi è fondamentale. L’ho ritrovato molto maturo e l’anno scorso ha fatto la differenza all’Atalanta»

CHAMPIONS LEAGUE – «Mi ricordo la gara contro il Valencia, ma soprattutto l’incontro con il PSG ai quarti di finale: eravamo molto vicini all’impresa fino al 90′. Per l’Atalanta rimane comunque un successo giocare queste coppe. Rimpianti? Fino a qualche tempo fa non aveva la testa giusta, poi ho cominciato a maturare molto. Il mio obiettivo è quello di rendermi a disposizione della squadra e magari vincere un trofeo».