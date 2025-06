Lotito punge: «Inzaghi? Storia di una morte annunciata. Non esprimo giudizi sul comportamento delle persone»

Lotito: «Inzaghi? Storia di una morte annunciata. Non esprimo giudizi sul comportamento delle persone». Le dichiarazioni

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sportitalia durante il Festival della Serie A.

SULLA STAGIONE – «E’ stata un’annata avvincente, purtroppo nel finale non abbiamo raccolto quello che avevamo seminato».

SU SARRI – «Una Lazio vincente sulla base dello spirito del comandante. Cercheremo di far tesoro dell’esperienza pregressa, quella di quest’anno, per evitare che si ripetano le stesse situazioni. La squadra aveva una buona tenuta, nella prima parte eravamo in pole position poi non abbiamo proseguito».

SUL DERBY – «Ci auguriamo di arrivare in una posizione tale da non doverci preoccupare».

SU MAROTTA – «Non ho detto nulla a Marotta. Quando uno parte che deve vincere tutto e poi non vince nulla, siamo in due che non hanno raggiunto gli obiettivi che tutti pensavano avremmo raggiunto».

INZAGHI – «Io non esprimo giudizi sul comportamento delle persone… Storia di una morte annunciata. La considerazione fu fatta la notte successiva a una cena avvenuta nel nostro centro sportivo e la mattina dopo ha firmato per l’Inter. Oggi sta in Arabia con il contratto».

