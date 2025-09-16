Lotito Lazio, che stoccata del giornalista al Presidente biancoceleste! Ecco cosa ha detto nei confronti del numero uno del club

Negli ultimi giorni il dibattito attorno alla SS Lazio si è intensificato, alimentando discussioni tra tifosi, opinionisti e addetti ai lavori. Al centro della polemica c’è la figura di Claudio Lotito, presidente del club biancoceleste dal 2004, imprenditore romano e personaggio spesso divisivo nel panorama calcistico italiano.

Ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista sportivo Stefano De Grandis, noto opinionista televisivo e voce autorevole del calcio nazionale, ha espresso un giudizio netto sulla gestione societaria. Secondo De Grandis, l’attuale momento della Lazio richiederebbe un cambio di passo radicale, tanto da spingerlo a invitare Lotito a “fare un passo indietro” e a valutare seriamente l’ipotesi di cedere la società. “La situazione è diventata fin troppo ostica anche per lui”, ha dichiarato il giornalista, sottolineando come la pressione attorno al club sia ormai difficile da gestire. Ecco le sue parole:

PAROLE – «A Reggio ho visto una squadra incompleta che fa fatica a tirare in porta. Mi sembra il momento più buio della gestione Lotito, in questo momento la società non dà nulla. A un certo punto bisogna prendere decisioni, come dover cedere. Io non sono anti-lotitiano, la sua è la Lazio più vincente dopo quella di Cragnotti, e per certi aspetti va ringraziato, ma se a un certo punto non vedi uno spiraglio, bisogna prendere in considerazione il fatto di vendere, anche perché non c’è una prospettiva. È più facile fare un passo indietro quando ti riconoscono anche meriti, senza dover andare sempre in battaglia. Esiste un momento in cui molti presidenti hanno fatto un passo indietro, vedi Moratti con l’Inter, e lui ha scritto la storia dei nerazzurri. Ad oggi, Lotito non sta al passo dei 30.000 abbonati pieni d’amore, che vorrebbero sognare».