Lotta salvezza, Semplici: «L’Udinese è la più equipaggiata»

Leonardo Semplici ha fatto il punto della situazione per la lotta Salvezza in Serie A: «Non aver cambiato allenatore può essere un plus»

Leonardo Semplici, intervistato da Tuttosport, ha detto la sua sulla lotta salvezza in fondo alla Serie A che vede come protagoniste Udinese, Verona, Cagliari, Frosinone, Empoli, Sassuolo e Salernitana. Di seguito le sue parole.

CAMBIO ALLENATORE – «Verona, Cagliari e Frosinone potrebbero ricavarne un plus. Spesso si indica l’allenatore come il colpevole, ma quei club hanno ragionato diversamente e per l’Italia è una piacevole inversione di tendenza. Alla Salernitana ci sono stati già quattro allenatori e vedo difficile che si possano salvare, anche se proprio in questo week end hanno un’ultimissima speranza ospitando il Sassuolo».

LA SQUADRA PIU’ ATTREZZATA – «L’Udinese ha probabilmente la rosa migliore. I tre punti che i friulani hanno ora di vantaggio sulla terzultima e i quattro che ha il Lecce potrebbero fare la differenza. Sembrano pochi a otto giornate dalla fine, ma possono diventare tantissimi».