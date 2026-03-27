Lotta Scudetto, Bergomi sicuro: «Il Napoli le può vincere tutte. Inter? Calhanoglu e Lautaro Martinez sono fondamentali»

Lotta Scudetto, Beppe Bergomi: «Il Napoli le può vincere tutte. Inter? Calhanoglu e Lautaro Martinez sono fondamentali». Le parole

Giuseppe Bergomi, presente alla “Yes Cup”, ha commentato la corsa Scudetto che coinvolge la sua ex squadra, l’Inter, insieme a Milan e Napoli. Le parole:

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PAROLE – «Chi lo sa cosa succederà in questo finale di campionato. È tutto aperto, vedremo chi starà meglio mentalmente e fisicamente. Guardando il calendario il Napoli le può vincere tutte, ha il Milan in casa e il Como in trasferta. Se dovessi costruire una squadra per come è il nostro campionato, sceglierei centrocampisti fisici, attaccanti veloci e difesa strutturata. Il Napoli ha tutto questo, ha la rosa più completa. Ma ha avuto tanti infortuni. Se il Milan non perdesse a Napoli sarebbe ancora lì. Bisogna capire l’Inter come reagisce, come recuperano certi giocatori. Sarà decisiva la partita contro la Roma»

INTER – «Credo che Calhanoglu e Lautaro Martinez siano fondamentali per una questione di personalità, soprattutto Lautaro. Nel 3-5-2 dell’Inter dove arrivi in porta attraverso il gioco, innescare le punte è molto importante e come ti fa giocare Lautaro non ti fanno giocare gli altri attaccanti in rosa. Averlo fuori per così tanto tempo è stato determinante. Chi al suo fianco? Thuram era partito bene, poi si fa male con lo Slavia Praga e da quando è rientrato non è stato più lui. Non so se è una questione fisica o mentale. Pio Esposito c’è e si combina bene con Lautaro».