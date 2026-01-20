Loyola Pisa, ufficiale l’arrivo dall’Independiente! Il comunicato del club toscano: le cifre

Loyola Pisa, ufficiale l’arrivo dall’Independiente! Il comunicato del club toscano e le cifre dell’affare per il difensore cileno

Il Pisa accoglie ufficialmente Felipe Loyola. Il duttile difensore cileno classe 2000 lascia l’Independiente con una formula complessa comunicata dal club argentino: prestito oneroso da 1,3 milioni (più 200mila di bonus) con obbligo di riscatto per il 70% del cartellino a 5,5 milioni, che scatterà automaticamente alla quinta presenza in nerazzurro. I toscani avranno poi un’opzione per il restante 30% fissata a 4,25 milioni.

IL COMUNICATO – «Felipe Loyola continuerà la sua carriera al Pisa, in Italia. L’operazione è stata realizzata con un prestito della durata di 6 mesi, con un onere di € 1.300.000 e un bonus di € 200.000 per gli obiettivi. Ha inoltre un obbligo di acquisto di € 5.500.000 per il 70% del pass, nel caso in cui partecipi a 5 partite con la sua nuova squadra. Infine, è stata concordata un’opzione di acquisto per il restante 30%, quotata a € 4.250.000. Buona fortuna per il futuro, Pipe!»