Luca Percassi: «Impossibile immaginare di arrivare fin qui»

L’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi parla alla vigilia del match di Champions con il Valencia

Cresce l’attesa in casa Atalanta per l’esordio agli ottavi di Champions contro il Valencia. L’amministatore delegato Luca Percassi, a Tuttomercatoweb.com, ha parlato delle emozioni che sta vivendo in vista del big match.

ATALANTA VALENCIA – «Questa è una serata unica, speciale, la più importante della nostra storia».

PROGRAMMAZIONE – «Sì, i risultati determinano tanto ma non interferiscono su quello che ci siamo programmati di fare nel prossimo futuro».

SOGNO – «Se immaginavo di arrivare fin qui? No, era impossibile da immaginare».

OBIETTIVO – «Vogliamo dare battaglia in ogni partita, sapendo che sarà sempre più difficile, visto che il campionato è sempre più agguerrito. Non ci dobbiamo accontentare perché basta poco per scivolare in basso. Dobbiamo continuare così».